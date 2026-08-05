Adıyaman Belediyesi, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olarak üniversiteye yerleşen öğrenciler için nakdi eğitim desteği sağlayacağını duyurdu. Belediye Meclisi'nin ağustos ayı olağan toplantısında oy birliğiyle kabul edilen karar doğrultusunda, ilk 50 bin başarı sıralamasında yer alan ve belirlenen şartları taşıyan öğrencilere 8 bin TL ile 16 bin TL arasında değişen destek verilecek. Eğitim desteğiyle depremden etkilenen kentte üniversite hayaline ulaşan gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sunulması amaçlanırken, meclis toplantısında altyapı çalışmaları, kardeş şehir kararı ve yeni tabela yönetmeliği gibi kenti ilgilendiren birçok gündem maddesi de karara bağlandı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere başkanlığında gerçekleştirilen Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı. Toplantıda gündemde yer alan 11 madde oy birliğiyle kabul edildi.

Eğitim desteğinden yararlanabilmek için öğrencilerin Adıyaman merkez ilçe veya köy nüfusuna kayıtlı olması, fiilen Adıyaman'da ikamet etmesi, 2026 YKS sonucunda devlet üniversitesi ya da yüzde 100 burslu üniversite programına kayıt yaptırması ve başarı sıralamasında ilk 50 bin içerisinde yer alması gerekiyor.

Başarı sıralamasına göre verilecek eğitim desteği şu şekilde belirlendi:

İlk 10 bine giren öğrencilere 16 bin TL

10 bin ile 20 bin arasında yer alanlara 12 bin TL

20 bin ile 30 bin arasında yer alanlara 10 bin TL

30 bin ile 50 bin arasında yer alanlara 8 bin TL

Kararın ardından değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem sonrası zorlu şartlara rağmen büyük emek vererek üniversiteye yerleşen gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Tutdere, gençlerin kentin geleceği olduğunu belirterek, bugüne kadar açılan kütüphaneler, eğitim destekleri ve AKEM bünyesinde yürütülen çalışmalarla öğrencilerin yanında olduklarını, üniversiteye yerleşen başarılı gençlere yönelik desteğin de süreceğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca kent genelinde sürdürülen asfalt çalışmalarına da değinildi. 3. Çevre Yolu, Yeni Sanayi, Yeni Mahalle, Karapınar ve Merinos Taziye Evi çevresindeki bulvarlarda asfaltlama çalışmalarının çift vardiya sistemiyle devam ettiği bildirildi.

Mecliste ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karapınar Mahallesi'nde yaptırılan parka "Denizli Karapınar Parkı" adının verilmesi, içme suyu temininde Adıyaman'a katkı sağlayan Çelikhan Belediyesi ile kardeş şehir olunması ve ana arterlerde görsel bütünlüğünü sağlamak amacıyla yeni tabela yönetmeliğinin hazırlanması yönündeki maddeler de oy birliğiyle kabul edildi.