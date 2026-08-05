Adıyaman Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Siteler Parkı, 6 Ağustos Perşembe günü düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 'Yeşil Adıyaman' vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen parkın açılmasıyla birlikte, Tutdere döneminde kente kazandırılan park sayısı 24'e, yeni yeşil alan miktarı ise 95 bin 686 metrekareye ulaşacak.

Mahalle buluşmalarında vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilen Siteler Parkı'nın kısa sürede tamamlandığını belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Çocuklarımızın güvenle oynayacağı, ailelerimizin keyifle vakit geçireceği yeni bir yaşam alanını kentimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi 6 Ağustos'ta gerçekleştireceğimiz Siteler Parkı'nın açılış törenine bekliyoruz' ifadelerini kullandı.