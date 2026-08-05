Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adıyaman Şubesi eş başkanları İbrahim Halil Aydın ve Rengin Hüsniye Kılınç, son günlerde Tut İlçe Devlet Hastanesi'nde yaşandığı öne sürülen mobbing, baskı, ayrımcılık ve çalışma barışını etkilediği iddia edilen uygulamalara ilişkin hastanede incelemelerde bulundu. Sağlık emekçileriyle yapılan görüşmelerin ardından açıklama yapan sendika temsilcileri, dile getirilen iddiaların tarafsız ve bağımsız şekilde araştırılması çağrısında bulundu. Sendika, çalışma barışının korunmasının hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlara sunulan sağlık hizmetinin niteliği açısından önem taşıdığına dikkat çekerek, sürecin diyalog ve hukuk çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık Çalışanlarının Benzer Şikâyetleri Dile Getirildi

SES Adıyaman Şubesi tarafından yapılan açıklamada, özellikle acil serviste görev yapan çok sayıda sağlık çalışanının benzer sorunları dile getirdiği ifade edildi. Acil servisin hastanenin en yoğun birimlerinden biri olduğu belirtilen açıklamada, burada yaşanan sorunların yalnızca çalışanları değil, sunulan sağlık hizmetini de doğrudan etkileyebileceği kaydedildi.

Tarafsız İnceleme Çağrısı Yapıldı

Açıklamada, herhangi bir kişi ya da kurum hakkında peşin hüküm verilmediği vurgulanarak, çok sayıda çalışanın benzer iddiaları dile getirmesinin tarafsız ve bağımsız bir incelemeyi gerekli kıldığı ifade edildi.

Çalışma Barışına Vurgu

Sendika temsilcileri, sürecin karşılıklı restleşme ya da güç gösterisine dönüşmemesi gerektiğini belirterek, önceliğin kurumun işleyişi ile sağlık hizmetinin niteliği olması gerektiğini kaydetti. Açıklamada, çalışma barışının yeniden sağlanmasının ve çalışanların taleplerinin dikkate alınmasının önemine dikkat çekildi.

Bağımsız Müfettiş Talebi

SES Adıyaman Şubesi, çalışanların güvenli bir ortamda dinlenmesini, iddiaların bağımsız müfettişler tarafından araştırılmasını ve hukuka aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Açıklamada, nitelikli sağlık hizmetinin ancak huzurlu ve güven içinde görev yapan sağlık emekçileriyle sürdürülebileceği ifade edildi.