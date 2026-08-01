AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya'yı ziyaret ederek kent gündemi ve yerel basının çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı şekilde bilgilendirilmesinde basının üstlendiği rol ile Adıyaman'da yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Milletvekili Hüseyin Özhan, misafirperverliğinden dolayı Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya'ya teşekkür ederek, kamuoyunu doğru ve hızlı bilgilendirmek için görev yapan tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basının toplum ile kamu kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini ifade etti. Yerel basının her şartta halkın doğru bilgiye ulaşması için özveriyle çalıştığını belirten Dişkaya, basına gösterilen ilgi ve destek dolayısıyla Milletvekili Hüseyin Özhan'a teşekkür etti.