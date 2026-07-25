Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Adıyaman Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Özcan, Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Lozan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, egemenliğini ve üniter devlet yapısını güvence altına alan temel belgelerden biri olduğunu ifade etti. Özcan, Lozan'ın tarihsel önemine dikkat çekerek, antlaşmanın yalnızca geçmişte imzalanmış bir belge değil, Cumhuriyet'in temel kazanımlarını temsil eden önemli bir değer olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Kenan Özcan, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı askeri, siyasi ve diplomatik alanda başarıyla tamamladığını gösteren önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Lozan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulusal birliğini ve üniter ulus devlet yapısını güvence altına alan kurucu bir belge olduğunu ifade eden Özcan, Milli Mücadele'nin ardından Sevr Antlaşması'nın geçersiz hale getirildiğini ve Türkiye'nin egemenlik haklarının uluslararası alanda kabul edildiğini dile getirdi.

Günümüzde emperyalizmin farklı yöntemlerle etkisini sürdürmeye çalıştığını belirten Özcan, ekonomik bağımlılık, enerji kaynakları üzerindeki denetim, siyasal baskılar ve toplumsal ayrışmayı hedefleyen girişimlerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus devlet anlayışının tüm vatandaşları eşit haklara sahip bireyler olarak kabul ettiğini kaydeden Özcan, bu yapının toplumsal birlik ve beraberliğin güvencesi olduğunu söyledi.

Lozan'ın temel ilkesinin milletin kendi geleceği üzerinde söz sahibi olması olduğunu belirten Özcan, antlaşmayı değersizleştirmeye yönelik söylemlerin Cumhuriyet'in temel değerlerini hedef aldığını savundu.

Siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla desteklenmesi gerektiğini ifade eden Özcan, üretim, eğitim, hukuk ve ekonomik alanda güçlü bir yapının tam bağımsızlığın vazgeçilmez unsurları olduğunu dile getirdi.

Açıklamasının sonunda Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümünü kutlayan Özcan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını saygı, minnet ve özlemle andıklarını belirterek, "Lozan'a sahip çıkmak; sınırlarımıza, millî egemenliğimize ve ortak geleceğimize sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.