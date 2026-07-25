Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek kentte yürütülen altyapı çalışmaları, belediye hizmetleri ve hayata geçirilen projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altyapının tamamlanmasının öncelikleri olduğunu belirten Tutdere, bu süreç tamamlanana kadar kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Tutdere, göreve geldikleri günden bu yana altyapı çalışmalarını öncelikli gündem olarak gördüklerini söyledi.

Tutdere, "Çizmemizi hiç çıkarmadık. Adıyaman'da altyapı tamamlanana kadar Belediye Başkanı olarak bedel ödemem gerekiyorsa bunu da öderim. Geleceğimize yapılan bu yatırım bizim için büyük önem taşıyor." dedi.

Siyasi kaygılarla hareket etmediğini belirten Tutdere, kendisini göreve getiren iradenin beklentilerine göre çalıştığını ifade ederek, herkesi kucaklayan bir belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiklerini kaydetti.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirten Tutdere, ekiplerin sahada yoğun mesai yaptığını söyledi.

Belediyenin kurumsal yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Tutdere, uzun yıllardır hizmet binası bulunmayan Adıyaman Belediyesi'nin kısa süre içinde yeni hizmet binasına kavuşacağını ifade etti.

Sosyal belediyecilik kapsamında bugüne kadar dört kütüphane ile iki kreşin hizmete açıldığını belirten Tutdere, taziye evlerine yönelik çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

Tarım ve hayvancılık alanındaki yatırımlara da değinen Tutdere, Gözebaşı Köyü'nde modern kesimhane ile hayvan pazarının vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.

Kent genelinde yaklaşık 5 bin 200 ağacın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Tutdere, yeşil alanları artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda belediye kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya çalıştıklarını belirten Tutdere, Adıyaman'a en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ise Adıyaman'a hizmet eden kurum ve kişilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, Başkan Tutdere'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarı diledi.