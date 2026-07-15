Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla gün boyunca çeşitli anma programları düzenlendi. Şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlikler, Meydan Camii'nde okunan Mevlid-i Şerif, Kent Meydanı'ndaki 15 Temmuz Anma Çadırı ziyareti ve yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Bayrak Yürüyüşü ile devam etti. Günün son programında vatandaşlar ve protokol üyeleri Hasan Taşar Ortaokulu bahçesinde bir araya gelirken, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar ve protokol konuşmalarıyla 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitler rahmetle anıldı, gazilere minnet duyguları ifade edildi. Programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Ergezen, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Günün son programı ise Valilik önünden Hasan Taşar Ortaokulu'na düzenlenen Bayrak Yürüyüşü ile gerçekleştirildi. Burada düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklâl Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile Adıyaman Valisi Abdullah Küçük konuşma yaptı. Program, ilahiler ve ikramlarla sona erdi.

İLK PROGRAM ŞEHİTLİK ZİYARETİYLE BAŞLADI

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilk program Adıyaman Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, il protokolü ile birlikte Adıyaman Şehitliği'ni ziyaret ederek aziz şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı ve dua etti.

Programda, 15 Temmuz gecesinde hain darbe girişimine karşı göğsünü siper eden şehitler rahmetle, gaziler ise minnetle anıldı. Yapılan açıklamada, 'O karanlık geceyi aydınlık bir sabaha kavuşturan, imanıyla, cesaretiyle ve sarsılmaz vatan sevgisiyle hain darbe girişimine göğsünü siper eden aziz milletimizin her bir ferdini, gazilikle şereflenen kahramanlarımızı ve demokrasi nöbetinde destan yazan tüm vatandaşlarımızı şükran ve minnetle selamlıyoruz' ifadelerine yer verildi.

Bir hilal uğruna can veren tüm şehitlerin rahmet, minnet ve hürmetle anıldığı programda, kahraman gazilere sağlık ve hayırlı ömür temennisinde bulunuldu.

MEYDAN CAMİİ'NDE MEVLİD-İ ŞERİF OKUNDU

Şehitlik ziyaretinin ardından 15 Temmuz şehitleri için Meydan Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Vali Abdullah Küçük, il protokolü ile birlikte 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehadete yürüyen askerler, polisler ve vatandaşların ruhlarına ithafen okunan Mevlid-i Şerif programına katıldı. Programda, vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitler rahmet, minnet ve dualarla yâd edilirken, gaziler için de sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömür dileğinde bulunuldu.

15 TEMMUZ ANMA ÇADIRI ZİYARET EDİLDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Adıyaman Kent Meydanı'nda kurulan 15 Temmuz Anma Çadırı da ziyaret edildi.

Vali Abdullah Küçük, il protokolü ile birlikte anma çadırını gezerek, 15 Temmuz gecesinde milletin ortaya koyduğu direnişi yansıtan fotoğraf sergisini inceledi. Program kapsamında o geceye ait görüntülerden oluşan video gösterimleri de izlendi.

Vali Küçük, ziyaret sırasında 15 Temmuz Anı Defteri'ni imzalayarak duygu ve düşüncelerini kaleme aldı. Valilik tarafından yapılan değerlendirmede, 15 Temmuz gecesinde FETÖ'cü ihanet şebekesine karşı milletin sergilediği cesaret, fedakârlık ve sarsılmaz iradenin; birlik ve beraberliğin, millî iradeye bağlılığın ve vatan sevgisinin en güçlü nişanesi olduğu vurgulandı.

BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Günün son bölümünde, 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla Bayrak Yürüyüşü düzenlendi. Valilik önünden başlayan yürüyüşe Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Ergezen, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ay yıldızlı bayraklarla yürüyüşe katılan vatandaşlar, birlik, beraberlik ve millî dayanışma mesajı verdi. Yürüyüş güzergâhında taşınan Türk bayrakları ve okunan tekbirlerle 15 Temmuz gecesinin direniş ruhu bir kez daha hatırlandı.

PROGRAM HASAN TAŞAR ORTAOKULU'NDA DEVAM ETTİ

Bayrak Yürüyüşü'nün ardından program Hasan Taşar Ortaokulu'nda devam etti. Buradaki anma programında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Programda ilk olarak Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere konuştu.

TUTDERE: EN BÜYÜK GÜÇ MİLLETİN GÜCÜDÜR

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, konuşmasında 15 Temmuz'un demokrasi tarihi açısından milletin büyük bir mücadelesinin yıl dönümü olduğunu belirtti.

15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin demokrasisine, anayasal düzenine ve hukuk sistemine karşı hain bir darbe girişimi yaşandığını hatırlatan Tutdere, milletin Türkiye'nin dört bir yanında meydanlara inerek devletine, demokrasisine ve iradesine sahip çıktığını söyledi. Tutdere, '15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletimizin kuzeyden güneye, doğudan batıya Türkiye'nin dört bir yanında ortaya koyduğu şanlı direnişten şu sonucu çıkarıyoruz ki en büyük güç milletin gücüdür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dedi.

'MİLLETİN AZMİ DEMOKRASİYİ VE HUKUKU KORUDU'

Milletin birlik ve beraberlik içinde hareket ederek demokrasiyi ve hukuku koruduğunu belirten Tutdere, Adıyaman halkının da o gece büyük bir dayanışma sergilediğini ifade etti.

Tutdere, 'Adıyamanımızda da o günü hepiniz çok iyi hatırlıyorsunuz. Halkımız dayanışma içerisinde, birlik beraberlik içerisinde bu kalkışmaya, bu darbe girişimine karşı büyük bir dayanışma içerisinde tepkisini ortaya koymuş; cumhuriyetine, millet egemenliğine, demokrasiye ve devletine sahip çıkmıştır' ifadelerini kullandı. Bugün de aynı dayanışma duygusuyla bir arada olduklarını belirten Tutdere, bundan sonra da ülkeye, cumhuriyete ve demokrasiye birlik içinde sahip çıkacaklarını söyledi.

'FARKLILIKLARIMIZ ZENGİNLİĞİMİZDİR'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki dönem milletvekili olarak görev yaptığını hatırlatan Tutdere, 15 Temmuz gecesi darbecilerin milletin iradesinin tecelligâhı olan Meclis'i dahi bombalamaktan geri durmadığını söyledi.

Tutdere, bugün hâlâ TBMM'de o hain saldırının izlerinin bulunduğunu belirterek, yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini vurguladı. Tutdere, 'Ülke olarak, millet olarak kötülüklerden ders alacağız. Yan yana olacağız. Farklılıklarımız, farklı düşüncelerimiz şüphesiz olacaktır. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Asıl olan ülkemizdir, demokrasimizdir, devletimizdir' dedi. Hukuk, adalet ve demokrasi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma içinde mücadele edeceklerini ifade eden Tutdere, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı.

VALİ KÜÇÜK: 15 TEMMUZ SADECE BİR DARBE GİRİŞİMİ DEĞİLDİR

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ise konuşmasında 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılında 'İrade Bizim, Zafer Bizim' şuuruyla bir araya geldiklerini söyledi.

Vatandaşların meydanlardaki duruşunun, o gece olduğu gibi bugün de millet iradesinin ne kadar güçlü olduğunun açık göstergesi olduğunu belirten Vali Küçük, 15 Temmuz şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla andı.

Vali Küçük, 'O karanlık gecede sinesini tankların önüne siper eden, ezanı susturmak isteyen hainlere karşı Allahu Ekber nidalarıyla direnen, vatanı uğruna canını hiçe sayan 253 kahraman şehidimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum. Onların kanı yerde kalmadı, kalmayacak' dedi. Gazilere sağlık, huzur ve uzun ömür dileyen Küçük, gazilerin milletin bağrındaki yerinin ebedî olduğunu vurguladı.

'BU MİLLETİN FERASETİNİ HESABA KATMADILAR'

15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi olmadığını ifade eden Vali Küçük, bunun Türkiye'nin bağımsızlığına, istikbaline ve egemenliğine kasteden hain bir yapının son perdesi olduğunu söyledi.

Vali Küçük, FETÖ'nün yıllar boyunca eğitim hareketi kisvesi altında devlet kurumlarına sızdığını belirterek, 'Takiyeciydiler, sahtekârdılar, ikiyüzlüydüler. Ama asıl mesele şu; bu milletin ferasetini, imanını ve istiklal aşkını asla hesaba katmadılar. En büyük yanlışları buydu' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonların meydanlara akın ettiğini belirten Küçük, bu çağrının vatan sevgisinin, ezan sesine sahip çıkmanın ve hür yaşama azminin güçlü bir yansıması olduğunu kaydetti.

'TÜRK MİLLETİ UYANIKTIR, BEDEL ÖDEMİŞTİR'

Vali Küçük, 15 Temmuz gecesi tankların üzerine yürüyen milletin demokrasiye zincir vurulamayacağını bütün dünyaya gösterdiğini söyledi. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kut'ül Amare'den 15 Temmuz'a kadar Türk milletinin birçok destan yazdığını vurgulayan Küçük, milletin egemenliğinin üzerinde hiçbir gücün bulunmadığını ifade etti.

Küçük, 'Bu topraklar hep kahramanlar yetiştirdi. Ama hainler de oldu. 15 Temmuz'da gördüğümüz o ihanet şebekesi bundan sonra da farklı kılıklara bürünüp farklı maşalar bulup karşımıza çıkacaktır. Ama onları şimdiden uyarıyorum: Türk milleti uyanıktır, Türk milleti bedel ödemiştir' dedi. Devletin tüm kurumlarıyla bu yapılarla mücadelesini sürdüreceğini belirten Vali Küçük, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun milletin en büyük güvencesi olduğunu söyledi.

'BİR OLURSAK KURTULURUZ, BERABER OLURSAK GÜÇLÜ OLURUZ'

Vali Küçük, vatandaşlara bilinçli ve uyanık olma çağrısında bulunarak, demokratik kurumlara sahip çıkmanın ve hukukun üstünlüğünü korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Vali Küçük, 'Sakın unutmayalım ki bu birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu bizim en büyük sigortamızdır. Kimsenin aramıza nifak sokmasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bir olursak kurtuluruz, beraber olursak güçlü oluruz, hep birlikte büyük Türkiye oluruz' diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Malazgirt'ten Sakarya'ya, Çanakkale'den 15 Temmuz'a kadar bu toprakları vatan yapan tüm şehitleri rahmet ve şükranla anan Küçük, gazilere minnetlerini sundu. Vali Küçük, 'Rabbim bir daha bu millete 15 Temmuz gibi acılar, o gece gibi karanlıklar yaşatmasın. Ama yaşarsak da yine aynı iman ve kararlılıkla karşılayacağımızı cümle âlem bilsin. İrademiz daim, zaferimiz kutlu olsun' dedi.

Hasan Taşar Ortaokulu'nda düzenlenen program, protokol konuşmalarının ardından ilahilerle devam etti. Katılımcılara yapılan ikramların ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri sona erdi.

Kaynak : PERRE