Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un millet iradesine sahip çıkılan tarihi bir direniş olduğunu belirterek, "Bu millet ihaneti unutmaz, unutturmaz." dedi.

Ertaş, 15 Temmuz 2016 gecesinde FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedef alan darbe girişiminin milletin kararlı duruşuyla engellendiğini ifade etti. Türk milletinin geçmişte olduğu gibi o gece de vatanına ve devletine sahip çıktığını belirten Ertaş, milli iradenin korunması adına gösterilen mücadelenin hafızalardan silinmeyeceğini söyledi.

Açıklamasında 15 Temmuz'da şehit olan 251 vatandaşı ve gazileri anan Ertaş, FETÖ'nün gerçek yüzünün gelecek nesillere doğru şekilde anlatılması gerektiğini belirterek, ihanet girişimlerinin unutulmamasının önemine dikkat çekti.

İbrahim Ertaş, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen olarak devletin üniter yapısına, Cumhuriyet'in temel değerlerine ve milli iradeye sahip çıkmayı sürdüreceklerini ifade etti. Eğitim camiasına da önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Ertaş, gençlere vatan sevgisi ve milli şuurun güçlü şekilde kazandırılması gerektiğini söyledi.

Açıklamasının sonunda 15 Temmuz'un milletin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ertaş, tüm şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise şükranla andı.