15 Temmuz'da Adıyaman'da Ulaşım Ücretsiz Olacak Adıyaman Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 18.00-02.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Adıyaman Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklere vatandaşların kolay ulaşım sağlayabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre ücretsiz ulaşım hizmeti, 15 Temmuz saat 18.00 ile 16 Temmuz saat 02.00 arasında uygulanacak.

Etkinlik alanı olarak belirlenen Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokuluna ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla farklı güzergâhlarda otobüs seferleri düzenlenecek.

Ücretsiz ulaşım kapsamında;

Hastane güzergâhında 2 araç,

Bulvar, AVM ve 3. Çevre Yolu güzergâhında 2 araç,

Üniversite güzergâhında 2 araç,

İndere TOKİ güzergâhında 2 araç

vatandaşlara hizmet verecek.

Adıyaman Belediyesi, tüm vatandaşları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına davet ederek, ulaşım hizmetinden ücretsiz şekilde faydalanabileceklerini bildirdi.