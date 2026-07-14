AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un millet iradesinin darbe girişimine karşı kazandığı tarihi bir zafer olduğunu belirterek, hiçbir gücün milli iradeye boyun eğdiremeyeceğini söyledi.

15 Temmuz 2016 gecesinde Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkarak demokrasiye, devletine ve vatanına sahip çıktığını ifade eden Alkayış, darbe girişiminin milletin kararlı duruşuyla engellendiğini kaydetti.

Alkayış, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğinin o gece bir kez daha tüm dünyaya gösterildiğini belirterek, milletin bağımsızlık ve demokrasi konusundaki kararlılığının tarihe geçtiğini ifade etti.

15 Temmuz bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Alkayış, toplumsal hafızanın canlı tutulmasının benzer girişimlere karşı en güçlü güvence olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin uluslararası alandaki etkinliğinin her geçen gün arttığını belirten Alkayış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Açıklamasının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anan Alkayış, gazilere sağlık ve şifa dileklerini ileterek vatandaşların Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı.