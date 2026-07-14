Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016 gecesinde Adıyaman Valilik Meydanı'nda yaşanan direnişi anlattı. Önat, meydanın o gece milli iradenin simgesi haline geldiğini belirterek, darbe girişimine karşı gösterilen birlik ve beraberliğin unutulmayacağını söyledi.

15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlığına ve devletin bekasına yönelik bir darbe girişimi olduğunu ifade eden Önat, Türk milletinin vatanına sahip çıkarak hain girişimi engellediğini dile getirdi.

O dönem Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Ali Önat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin darbe karşısındaki tavrını rehber aldıklarını belirterek, ülküdaşlarıyla birlikte ilk saatlerden itibaren Valilik Meydanı'nda yer aldıklarını söyledi.

Önat, Valilik Meydanı'nın teslimiyetin değil, milli iradeye sahip çıkan vatandaşların buluştuğu bir alan olduğunu ifade ederek, ülkücü gençliğin ve Adıyamanlıların darbe girişimine karşı ortak duruş sergilediğini kaydetti.

Cumhur İttifakı'nın her türlü vesayet girişimine karşı kararlı duruşunu sürdürdüğünü belirten Önat, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andı, gazilere ve o gece meydanlarda yer alan vatandaşlara teşekkür etti.