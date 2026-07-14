AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Şehitleri rahmet, gazileri minnetle anan Çadır, milli birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

15 Temmuz gecesinde milletin büyük bir kararlılık gösterdiğini belirten Çadır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşların demokrasiye sahip çıktığını ve darbe girişimine karşı tarihi bir duruş sergilediğini söyledi.

Adıyaman'ın da o gece milli iradenin yanında yer aldığını ifade eden Çadır, kentin demokrasiye sahip çıkan şehirlerden biri olduğunu belirterek, 15 Temmuz'da ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

FETÖ'nün darbe girişiminin milletin kararlı duruşuyla başarısızlığa uğratıldığını ifade eden Çadır, Türkiye'nin benzer girişimlere karşı her zaman güçlü duracağını belirtti.

Çadır, mesajının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andığını, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyerek, milli iradeye sahip çıkma kararlılığının devam edeceğini ifade etti.