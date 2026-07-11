Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı tarafından ilçe teşkilatlarında başlatılan kongre süreci, 17 Temmuz'da Çelikhan'da yapılacak ilk kongreyle başlayacak. Teşkilatlarda yenilenme ve güçlenme hedefiyle hazırlanan takvim kapsamında gerçekleştirilecek kongrede, MHP Genel Merkezi'nin tensipleri doğrultusunda Abdurrahman Yaylagül ilçe başkan adayı olarak belirlendi. Kongrenin Divan Başkanlığı görevini ise MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu yürütecek.

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, daha önce yaptığı açıklamada Çelikhan, Besni, Sincik, Gölbaşı ve Samsat ilçe teşkilatlarında bayrak değişimine gidileceğini duyurmuştu.

Bu kapsamda kongre sürecinin ilk durağı Çelikhan olacak. Genel Merkezin tensipleri doğrultusunda yapılacak kongrede Abdurrahman Yaylagül, MHP Çelikhan İlçe Başkan adayı olarak üyelerin karşısına çıkacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, kongrelerin teşkilatların birlik ve beraberliğini daha da güçlendireceğini belirtti.

Önat, "Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tensipleri ve takdirleriyle Çelikhan İlçe Başkan adayımız Sayın Abdurrahman Yaylagül olarak belirlenmiştir. 17 Temmuz Cuma günü gerçekleştireceğimiz ilk kongremizde Malatya Milletvekilimiz Sayın Mehmet Celal Fendoğlu Divan Başkanımız olarak görev yapacaktır." dedi.

İlçe başkan adayına ve kongrede görev alacak isimlere başarı dileyen Önat, "Kendisine ve ilçe başkan adayımıza çıktıkları bu kutlu yolda başarılar diliyorum. Kongrelerimizin partimize, şehrimize ve Çelikhanlı hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm dava arkadaşlarımızı bu anlamlı günümüzde aramızda görmekten memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.

Çelikhan kongresinin ardından MHP'de gözler Besni, Sincik, Gölbaşı ve Samsat ilçe kongrelerine çevrildi. İl Başkanlığının önümüzdeki günlerde bu ilçelerin kongre tarihleri ile ilçe başkan adaylarını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Öte yandan daha önce Kahta İlçe Başkan adayının açıklanmasıyla birlikte ilçedeki kongre hazırlıklarının da belirlenen takvim doğrultusunda sürdüğü bildirildi.