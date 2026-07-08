AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, 36. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası alandaki stratejik konumunun ve diplomatik etkinliğinin her geçen gün güçlendiğini belirtti. Zirvede verilen mesajların yalnızca NATO'nun geleceği açısından değil, Türkiye'nin küresel diplomaside üstlendiği rol bakımından da önemli olduğunu ifade eden Özhan, Türkiye'nin bölgesel krizlerin çözümünde ve uluslararası barışın sağlanmasında etkin görev üstlenen ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Türkiye'nin savunma sanayiinden enerji güvenliğine, ekonomik iş birliklerinden diplomatik girişimlere kadar birçok alanda attığı adımların uluslararası müzakere süreçlerindeki etkisini artırdığını dile getiren Özhan, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de uluslararası arenadaki etkin rolünü sürdüreceğini ifade etti.

Milletvekili Hüseyin Özhan, Türkiye'nin son yıllarda izlediği bağımsız ve çok yönlü dış politika anlayışı sayesinde uluslararası platformlarda güvenilir bir ortak olarak öne çıktığını belirtti.

Özhan, “Ankara'dan verilen mesaj nettir. Türkiye, yalnızca bulunduğu coğrafyanın değil, küresel diplomasinin de en güçlü aktörlerinden biridir. Bugün dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan krizlerde Türkiye'nin ortaya koyduğu yapıcı yaklaşım, yürüttüğü arabuluculuk girişimleri ve insani diplomasi anlayışı uluslararası toplum tarafından yakından takip edilmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alandaki etkinliğinin arttığını ifade eden Özhan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz; ilkeleriyle güven veren, duruşuyla saygı uyandıran ve attığı adımlarla dünyada karşılık bulan güçlü bir devlettir. Türkiye, barışın, istikrarın ve adaletin savunucusu olarak uluslararası platformlarda söz sahibi olmaya devam edecektir. Ülkemiz, milli menfaatlerinden taviz vermeden, aynı zamanda küresel barış ve istikrara katkı sunan yapıcı politikalarıyla dünyanın saygı duyduğu bir konuma ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli yatırımları, enerji güvenliği alanındaki stratejik hamleleri ve ekonomik iş birliklerini geliştiren girişimlerinin dış politikaya önemli katkılar sağladığını belirten Özhan, bu kazanımların Türkiye'nin uluslararası müzakere masalarındaki etkinliğini artırdığını söyledi.

NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen temasların Türkiye'nin müttefikleri nezdindeki güvenilirliğini ve stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Özhan, Türkiye'nin yalnızca güvenlik alanında değil, ticaret, enerji, insani yardım ve diplomasi alanlarında da küresel ölçekte söz sahibi ülkeler arasında bulunduğunu dile getirdi.

Milletvekili Hüseyin Özhan, Türkiye'nin güçlü liderliği, etkin diplomasisi ve vizyoner dış politika anlayışıyla uluslararası arenada belirleyici rolünü sürdüreceğini belirterek, “Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemiz, bölgesinde istikrarın teminatı, dünyada ise barışın ve adaletin güçlü sesi olmaya devam edecektir” dedi.

Kaynak: PERRE