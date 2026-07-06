AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı, yaz döneminde kent genelinde yürütülmesi planlanan teşkilat çalışmalarını Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda değerlendirdi. Merkez İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda devam eden üyelik faaliyetleri, mahallelerde sürdürülen teşkilatlanma çalışmaları ve vatandaşlarla temasın artırılmasına yönelik planlamalar görüşüldü. Yaz sezonunda sahadaki faaliyetlerin daha etkin şekilde yürütülmesi amacıyla yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda, teşkilatın önümüzdeki dönemde izleyeceği çalışma programı üzerinde duruldu. AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı, önümüzdeki süreçte daha aktif saha çalışmalarıyla vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edileceğini bildirdi. Toplantıda alınan kararların teşkilat ve Adıyaman için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı, Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Merkez İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda yaz sezonunda hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda devam eden üyelik faaliyetleri ile mahallelerde yürütülen teşkilat çalışmaları ele alındı. Teşkilatın sahadaki faaliyetlerinin daha etkin sürdürülmesi ve vatandaşlarla temasın artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar görüşüldü.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, önümüzdeki süreçte sahada daha aktif ve yoğun çalışma temposuyla vatandaşlarla buluşmaya devam edileceği belirtildi.

Toplantıda alınan kararların teşkilata ve Adıyaman'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu.