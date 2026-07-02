AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Kahta Millet Bahçesi'nde teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından açılışın gerçekleştirileceğini açıkladı. Yeşil Vadi Tesisi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Şan, vatandaşların hizmetine sunulacak Millet Bahçesi için hazırlıkların sürdüğünü, açılışla birlikte konser programı düzenlenmesinin de planlandığını söyledi.

Kahta Millet Bahçesi içerisinde bulunan Yeşil Vadi Tesisi'nde düzenlenen kahvaltı programında basın mensuplarıyla buluşan Milletvekili İshak Şan, ilçede devam eden yatırımlar ve planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Millet Bahçesi'nin Kahta'nın önemli yaşam alanlarından biri olacağını belirten Şan, açılış sürecinin teknik nedenlerle uzadığını ancak çalışmaların yakından takip edildiğini ifade etti.

TOKİ tarafından oluşturulacak teknik heyetin bölgede inceleme yapacağını belirten Şan, bu yıl yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle bazı alanlarda zemin hareketliliği oluştuğunu, incelemelerin tamamlanmasının ardından Millet Bahçesi'nin açılışının gerçekleştirileceğini söyledi.

Millet Bahçesi'nin vatandaşların dinlenebileceği ve sosyal faaliyetlerde bulunabileceği önemli bir yaşam alanı olacağını dile getiren Şan, açılış programıyla birlikte konser etkinliği düzenlemeyi de planladıklarını belirtti.

Programın sonunda basın mensuplarıyla sohbet eden Milletvekili Şan, gazetecilere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesindeki katkılarının önemli olduğunu ifade etti.