Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Adıyaman’da medya, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda kentteki talep ve sorunları dinleyen Arıkan, savunma sanayisi, KAAN savaş uçağı, F-35 programı ve NATO’ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programın ardından 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerini de ziyaret etti.

Arıkan, Türkiye’nin savunma sanayisinde atılan adımları desteklediklerini belirterek, yerli ve milli olarak tanıtılan projelerde dışa bağımlılık iddialarının da kamuoyu tarafından sorgulanması gerektiğini ifade etti.

KAAN Ve F-35 Değerlendirmesi

KAAN savaş uçağının motoruna ilişkin gündeme gelen iddialara değinen Arıkan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye KAAN motorlarıyla ilgili açıklamalarını eleştirerek, “Kaportası bizden ama motoru Amerika’dan olan bir jetin kullanma izni bizden mi olur, Amerika’dan mı olur?” ifadelerini kullandı.

F-35 programına da değinen Arıkan, Türkiye’nin programa ödediği bedelin karşılığında uçakların teslim edilmediğini belirterek bu durumun açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

NATO Açıklaması

Ankara’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne de değinen Arıkan, Bosna, Kosova, Irak, Libya, Afganistan ve Gazze örneklerini hatırlatarak NATO’nun geçmişteki uygulamalarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Deprem Şehitlerinin Kabirlerini Ziyaret Etti

Adıyaman’daki programının ardından mezarlığa geçen Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Kaynak : PERRE