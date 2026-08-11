AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun hakkında değerlendirmelerde bulundu. Düzenlemenin Türkiye'nin ortak geleceği açısından taşıdığı anlama dikkat çeken Alkayış, Meclis'te farklı siyasi görüşlere sahip milletvekillerinin kanuna destek vermesini birlik ve bütünlük açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Alkayış, açıklamasında milletin huzuru, devletin bekası, ülkenin bütünlüğü ve gelecek nesillerin güvenliği konularına değinirken, “Terörsüz Türkiye” hedefinin önemini de dile getirdi.

Alkayış, söz konusu düzenlemenin yalnızca bir kanun teklifinin yasalaşmasından ibaret olmadığını belirterek, Türkiye'nin geleceğine ilişkin ortak bir iradenin ortaya konulduğunu söyledi.

“Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda tarihi bir ana şahitlik ediyoruz” diyen Alkayış, alınan kararların günlük siyasi tartışmaların ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Düzenlemenin milletin huzuru, devletin bekası, ülkenin bütünlüğü ve gelecek nesillerin güvenliği açısından önem taşıdığını belirten Alkayış, Meclis'te farklı siyasi görüşlere sahip milletvekillerinin yüksek katılım ve güçlü iradeyle kanuna destek vermesinin Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne yönelik ortak inancı gösterdiğini kaydetti.

Alkayış, “Ortak paydamız Türkiye, ortak irademiz milletimizin huzuru ve ortak hedefimiz terörsüz bir Türkiye'dir” ifadelerini kullandı.

Sürecin devlet aklı ve siyasi kararlılıkla yürütüldüğünü belirten Alkayış, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuna, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ortak akıl ve sağduyuya yönelik gayretlerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesine teşekkür etti.

Alınan kararların yalnızca bugünü değil, geleceği de ilgilendirdiğini ifade eden Alkayış, Türkiye'nin önündeki döneme ilişkin sorumluluğa dikkat çekti.

Alkayış, “Bugün ortaya koyduğumuz irade yalnızca bugünün Türkiye'sine değil, yarının Türkiye'sine karşı taşıdığımız sorumluluğun da gereğidir. Çünkü bazı kararlar bir dönemin değil, bir milletin kaderinin istikametini belirler” dedi.

Türkiye'nin terörden arındırılmış, birlik ve beraberliği daha da güçlenmiş bir geleceğe doğru ilerlediğini belirten Alkayış, açıklamasında düzenlemenin gelecek nesiller açısından taşıdığı öneme de değindi.

Alkayış, “Terörsüz Türkiye; daha güçlü birlik, daha sağlam kardeşlik ve daha müreffeh bir gelecek demektir. Gazi Meclisimizin ortak iradesiyle yasalaşan bu düzenlemenin ülkemiz, milletimiz ve gelecek nesillerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.