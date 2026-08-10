AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti binasında düzenlenen basın açıklamasında partinin kuruluşundan bugüne kadar geçen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çadır, 25 yıllık birikimi geleceğe taşınacak bir temel olarak gördüklerini belirterek, “Çeyrek asırlık birikimimizi geçmişin hatırası olarak değil, geleceğin güçlü temeli olarak görüyoruz. İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” dedi. Açıklamada AK Parti'nin kuruluş süreci, iktidar döneminde hayata geçirilen çalışmalar, karşılaşılan siyasi ve ekonomik gelişmeler, 6 Şubat depremleri sonrasında yürütülen çalışmalar, ulaşım, sağlık, eğitim, konut, teknoloji ve savunma sanayii alanındaki yatırımlar ile partinin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında yapılacak programlar ele alındı.

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti binasında düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, parti yönetimi ve üyeler katıldı.

Çadır, AK Parti'nin siyasi istikrarsızlık, ekonomik krizler, vesayet ve yasakların yaşandığı bir dönemde kurulduğunu belirterek, partinin milletin değişim iradesinin, demokrasi talebinin ve güçlü Türkiye idealinin adı olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kuruluşundan 15 ay sonra tek başına iktidara geldiğini hatırlatan Çadır, 3 Kasım 2002'den itibaren Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kalkınma, demokratikleşme ve çeşitli alanlardaki çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.

Çadır, “AK Parti olarak 25 yıldır yalnızca iktidarda bulunmadık. Milletimizin emanetini taşıdık, ülkemizin yükünü omuzladık, Türkiye'yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdik” dedi.

AK Parti'nin 25 yıllık süreçte kapatma davaları, 27 Nisan e-muhtırası, Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci, terör saldırıları ve 15 Temmuz darbe girişiminin yanı sıra küresel ekonomik krizler, salgınlar, savaşlar ve 6 Şubat depremlerinin yol açtığı yıkımla karşı karşıya kaldığını belirten Çadır, bu süreçlerde milletle birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Çadır, “Her defasında milletimize güvendik. Milletimizle omuz omuza verdik. Önümüze çıkarılan engeller karşısında geri adım atmadık, Türkiye'nin istikametinin değiştirilmesine müsaade etmedik” ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye hedefinin önemine de değinen Çadır, devletin kararlı iradesi, güvenlik güçlerinin mücadelesi ve milletin birlik ve beraberliği sayesinde terörle mücadelede önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti. Çadır, elde edilen kazanımların birlik ve kardeşlik içerisinde geleceğe taşınacağını söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde vesayetin siyaset üzerindeki etkisinin kaldırıldığını, temel hak ve özgürlüklerin alanının genişletildiğini ifade eden Çadır, başörtüsü yasağının kaldırılması ve katsayı adaletsizliğinin giderilmesi gibi adımların devlet ile millet arasındaki mesafenin azaltılmasına katkı sağladığını kaydetti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yılın ardından yeniden ibadete açılmasını da değerlendiren Çadır, bunu tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Sağlık, eğitim ve sosyal politikalar alanında yapılan çalışmalara da değinen Çadır, şehir hastaneleri ve modern sağlık merkezlerinin hizmete sunulduğunu, eğitim altyapısının güçlendirildiğini ve 81 ilin tamamının üniversiteye kavuşturulduğunu söyledi.

TOKİ aracılığıyla milyonlarca vatandaşın güvenli ve modern konutlara kavuşturulduğunu belirten Çadır, 6 Şubat depremlerinin ardından şehirlerin yeniden inşa edilmesi ve daha dirençli hale getirilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Ulaşım ve altyapı yatırımlarına da değinen Çadır, bölünmüş yollar, yüksek hızlı tren ağları, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve İstanbul Havalimanı gibi projelerin hayata geçirildiğini aktardı.

Türkiye'nin teknoloji ve savunma sanayii alanında da önemli bir konuma ulaştığını söyleyen Çadır, 2002 yılında 36 milyar dolar seviyesinde bulunan ihracatın 270 milyar doların üzerine çıktığını belirtti. Yatırımların ve kalkınma çalışmalarının 81 ile yayıldığını ifade eden Çadır, sanayici, esnaf, çiftçi ve girişimcilerin desteklendiğini kaydetti.

Dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çadır, Türkiye'nin kendi kararlarını alan, sahada ve masada güçlü bir ülke konumuna ulaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası meselelerde görüşü aranan ve attığı adımlar takip edilen bir ülke haline geldiğini ifade etti.

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünün 81 ilde çeşitli programlarla kutlanacağını belirten Çadır, kutlamaların 14 Ağustos Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek programla taçlandırılacağını söyledi.