Adıyaman’ın 6 Şubat depremlerinin ardından devam eden yeniden ihya ve inşa süreci Ankara’da yapılan görüşmede gündeme geldi. AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, Milletvekili Resul Kurt ve Milletvekili İshak Şan’dan oluşan heyet, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti. Görüşmede Adıyaman’ın deprem sonrası yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmaların yanı sıra AFAD’ın koordinasyonundaki faaliyetler, İl Özel İdaresi’nin yatırım ve projeleri, kırsal altyapı çalışmaları ile kentin geleceğine yönelik ihtiyaç ve öncelikler ele alındı. Milletvekili Mustafa Alkayış, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, kentte devam eden çalışmaların kalıcı eser ve hizmetlere dönüştürülmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, Milletvekili Resul Kurt ve Milletvekili İshak Şan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ederek Adıyaman’ın sorun ve taleplerini iletti.

Görüşmede, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’da sürdürülen yeniden ihya ve inşa çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi. AFAD’ın koordinasyonunda yürütülen faaliyetler, İl Özel İdaresi’nin yatırım ve projeleri, kırsal altyapı çalışmaları ile Adıyaman’ın geleceğine yönelik ihtiyaç ve öncelikler görüşüldü.

Milletvekili Mustafa Alkayış, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, deprem sonrası şehrin yeniden ayağa kaldırılması için devam eden çalışmaları değerlendirdiklerini belirterek, “Deprem sonrası şehrimizin yeniden ayağa kaldırılması için devam eden çalışmalar başta olmak üzere, AFAD’ın koordinasyonunda yürütülen faaliyetleri, İl Özel İdaremizin yatırım ve projelerini, kırsal altyapı çalışmalarını ve Adıyaman’ımızın geleceğine yönelik ihtiyaç ve öncelikleri ele aldık” dedi.

Alkayış, 6 Şubat depremlerinin ardından devlet tarafından ortaya konulan çalışmalara da değinerek, “Şehrimizin her noktasında kalıcı eser ve hizmetlere dönüştürmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Hedefimiz; yaralarımızı tamamen sararak Adıyaman’ımızı daha güçlü, daha dirençli ve geleceğe güvenle bakan bir şehir olarak yeniden ayağa kaldırmaktır” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında heyet tarafından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye Adıyaman’a gösterdiği yakın ilgi ve destekleri nedeniyle teşekkür edildi.

Bakan Mustafa Çiftçi ise Adıyaman için tüm imkanları seferber edeceğini belirterek heyete başarılar diledi.