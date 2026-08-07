Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Görüşmede kentte yürütülen altyapı ve yatırım çalışmaları ile yerel basının kamuoyu üzerindeki rolü ele alındı.

Ziyarette, Adıyaman'da devam eden altyapı ve yatırım projeleri hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, yerel basının şehrin gelişimine sağladığı katkılar ve kamuoyu oluşturmadaki önemi üzerine görüş alışverişi yapıldı.

Genel Sekreter Şükrü Alperen Göktaş, yerel basının kent vizyonunun gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirterek, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

AGC Başkanı Zeki Dişkaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şükrü Alperen Göktaş'a nazik ziyaretinden, iyi dileklerinden ve basın mensuplarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.