MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde belirlenen satış bedelleri ile ödeme koşullarının dar gelirli vatandaşların ekonomik şartları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan Fendoğlu, Malatya ve Adıyaman'da yürütülen sosyal konut projelerine değinerek, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını amaçlayan bu projelerin sosyal devlet anlayışının önemli uygulamalarından biri olduğunu söyledi. Projelerin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür eden Fendoğlu, ödeme şartlarının vatandaşların gelir düzeyiyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Son açıklanan sosyal konut satış bedelleri ile aylık taksitlerin özellikle asgari ücretle çalışanlar, emekliler ve sabit gelirli vatandaşlar için önemli bir mali yük oluşturduğunu belirten Fendoğlu, konutların gerçek ihtiyaç sahipleri tarafından sürdürülebilir şekilde ödenebilmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Fendoğlu, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak satış bedelleri ya da ödeme planlarında güncelleme yapılmasının dar gelirli ailelerin yaşadığı ekonomik yükü hafifleteceğini belirterek, sosyal konut projelerinin amacına ulaşabilmesi için ödeme şartlarının toplumun gelir düzeyine uygun şekilde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.