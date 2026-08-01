YENİÇAĞ Gazetesi yazarı, Habererk Haber Sitesi imtiyaz sahibi ve Milliyetçi Yazarlar ve Gazeteciler Birliği Genel Başkanı İsmail Türk, gazetecilik alanındaki çalışmaları ve Türk dünyasına sunduğu katkılar dolayısıyla ata yurdu Kırgızistan'da düzenlenen törende Türk Dünyası Ödülü'ne layık görüldü.

Türk dünyasının önemli merkezlerinden Kırgızistan'da gerçekleştirilen programda, Türkiye ile Türk cumhuriyetleri arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, kültürel ve ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen organizasyonda İsmail Türk'e Türk Dünyası Ödülü takdim edildi.

İsmail Türk'e ödülü, Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Tamer Atalay ile Kırgızistanlı yatırımcı ve iş insanı Yusuf Uğur tarafından verildi. Programa iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve farklı ülkelerden davetliler de katıldı.

Uzun yıllardır gazetecilik mesleğini sürdüren İsmail Türk, YENİÇAĞ Gazetesi'ndeki köşe yazılarının yanı sıra Habererk Haber Sitesi'nin imtiyaz sahibi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda Milliyetçi Yazarlar ve Gazeteciler Birliği Genel Başkanlığı görevini yürüten Türk, Türk dünyasıyla ilgili sosyal, kültürel ve toplumsal konulardaki çalışmalarıyla da tanınıyor.

Ödül töreninin ardından konuşan İsmail Türk, Kırgızistan'ın yalnızca bir ülke değil, Türk milletinin ortak tarihi ve kültürel mirasının en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, ata yurdunda böyle anlamlı bir ödüle layık görülmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Aldığı ödülün yalnızca kişisel bir başarı olmadığını ifade eden Türk, bu ödülün aynı zamanda sorumluluğunu da artırdığını belirtti. Dr. Tamer Atalay ve Yusuf Uğur'un elinden ödül almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Türk, Türkiye ile Türk dünyası arasında gönül köprüleri kuran isimlerin takdirinin kendisini daha fazla çalışmaya teşvik ettiğini ifade etti.

Gazeteciliğin yalnızca haber üretmekten ibaret olmadığını belirten İsmail Türk, ortak tarih, kültür ve kardeşlik bağlarını güçlendiren önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Aldığı ödülü, Türk milletine, Türk dünyasına ve doğru habercilik anlayışına emek veren tüm meslektaşları adına kabul ettiğini söyledi.

Program sonunda kendisini bu ödüle layık gören kişi ve kurumlara teşekkür eden İsmail Türk, Türkiye ile Türk dünyası arasındaki kardeşlik, dayanışma ve ortak gelecek idealini güçlendiren bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti.