AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Gölbaşı ilçesinde hayata geçirilecek Ticari Rezerv Alan Projesi'nin resmen kabul edildiğini açıkladı. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde önemli yatırımlardan biri olarak değerlendirilen proje kapsamında, ilçenin ticaret ve sosyal yaşamına katkı sağlayacak yeni bir çarşı inşa edilecek.

Milletvekili Özhan, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen ilçelerden biri olan Gölbaşı'nın yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, projenin ilçenin ekonomik yapısını güçlendireceğini ifade etti.

Turan Özdemir Caddesi'nde uygulanacak proje kapsamında 311 iş yeri, 94 ofis ile zemin artı 1 katlı modern çarşı inşa edilecek. Modern şehircilik anlayışıyla planlanan yatırımın hem esnafın hem de vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir ticaret ve yaşam alanı oluşturması hedefleniyor.

Milletvekili Hüseyin Özhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde deprem sonrası konut, kamu binaları ve altyapı yatırımlarının sürdüğünü belirterek, Ticari Rezerv Alan Projesi'nin yalnızca yeni iş yerlerinden oluşmadığını, aynı zamanda Gölbaşı esnafının yeniden güçlenmesine ve ilçenin ticari hareketliliğinin artmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Özhan, 311 iş yeri ve 94 ofisten oluşacak modern çarşı projesinin Gölbaşı'na hayırlı olmasını dileyerek projede emeği bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Deprem sonrası ihya ve inşa çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Özhan, Ticari Rezerv Alan Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte Gölbaşı'nın ekonomik potansiyelinin daha da güçleneceğini ve ilçenin bölgedeki ticaret merkezi konumunun pekişeceğini ifade etti.