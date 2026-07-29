Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Kadın Kolları ile Merkez İlçe Kadın Kolları'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Arife Gönül Yıldırım ile 13 yönetim kurulu üyesi, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeycan Gülmez ile 11 yönetim kurulu üyesi görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Ortak açıklamada, yıllardır verilen mücadelenin büyük bir onurla yürütüldüğü belirtilirken, bundan sonraki süreç için "yeni bir başlangıç" mesajı verildi.

Arife Gönül Yıldırım ve Zeycan Gülmez tarafından PERRE Haber Ajansı'na yapılan açıklamada, birlikte görev yaptıkları ilçe kadın kolları başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine ve parti emekçilerine teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Büyük bir onurla ve gururla yürüttüğümüz Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanlığı ve yönetim kurulu arkadaşlarımla görevimizden ve parti üyeliğimizden bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayız. Bu süreçte omuz omuza çalıştığım ilçe kadın kolları başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine ve yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yepyeni bir başlangıcın ve yürüteceğimiz yeni bir yolun zamanı. Yeni yolda pusulamız da inancımız da değişmeyecek. Yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı aydınlık yoldur."

Butlan Sürecinde İlk Tavır Alan İsimler Arasındaydılar

Arife Gönül Yıldırım ve yönetimi, CHP'de yaşanan butlan sürecinde Adıyaman'da Özgür Özel'e destek veren ilk isimler arasında yer almıştı. Yaptıkları açıklamada, "Partimiz CHP, Genel Başkanımız Özgür Özel'dir." ifadelerini kullanarak parti içindeki saflaşmada tavırlarını açıkça ortaya koymuşlardı.

Bu çıkış, Adıyaman CHP örgütünde İl Başkanı Engin Doğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alması nedeniyle parti içi dengeleri etkileyen önemli gelişmelerden biri olarak değerlendirilmişti.

Mücadelemize YENİ Parti'de Devam Edeceğiz

CHP'den istifalarının ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan Arife Gönül Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili kadınla birlikte Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti saflarında siyaset yapacaklarını açıkladı.

Yıldırım, bugünden itibaren başlayacak üyelik sürecine en kısa sürede dahil olacaklarını belirterek, siyasi mücadelelerini YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini ifade etti.