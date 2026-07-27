Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gölbaşı İlçe Başkanlığı'nın 14. Olağan Kongresi'nde yapılan seçim sonucunda Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Mehmet Ertürk, MHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı görevine seçildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen kongrede yeni ilçe yönetimi de belirlenirken, teşkilat çalışmalarına ilişkin birlik ve beraberlik mesajları verildi.

MHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı'nın olağan kongresi, partililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Seçimlerin ardından Mehmet Ertürk, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı olarak göreve seçildi.

Kongreye MHP önceki dönem Adıyaman Milletvekili Hasari Güler, MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, MHP Merkez İlçe Başkanı Selçuk Aslancan, ilçe başkanları, Gölbaşı Belediye eski Başkanı Yusuf Özdemir ile çok sayıda partili ve davetli katıldı.

Programda teşkilat çalışmalarının güçlendirilerek sürdürülmesi yönünde mesajlar verilirken, seçimlerin ardından yeni ilçe yönetimi de belirlendi.

Kongrenin sonunda katılımcılar, Mehmet Ertürk ve yönetim kurulunu tebrik ederek yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti. Ayrıca alınan kararların Gölbaşı teşkilatına ve MHP camiasına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.