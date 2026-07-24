Eski CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in bu haftaki grup toplantısında yeni parti kurulacağını açıklamasının ardından yürütülen hazırlıklar kapsamında, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ile Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim ettiği belirtildi.

ÖZEL'İN İSTİFASININ ARDINDAN MİLLETVEKİLLERİ DE AYRILDI

Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı açıklamada adli tatilin başlamasıyla birlikte sürece ilişkin hukuki mücadelenin sonuçsuz kaldığını ifade ederek yeni bir parti kuracaklarını duyurmuştu.

Özel'in istifasının ardından CHP'li milletvekillerinin de partiden ayrılmaya başladığı, toplam 91 milletvekilinin YENİ Parti'nin Kurucular Kurulu'nda yer aldığı açıklandı.

KURUCULAR KURULU'NDA YER ALAN MİLLETVEKİLLERİ

CHP'den istifa ettiği bildirilen milletvekilleri arasında Manisa'dan Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen; Aydın'dan Süleyman Bülbül, Bülent Tezcan ve Evrim Karakoz; Trabzon'dan Sibel Suiçmez; Sakarya'dan Ayça Taşkent; Muğla'dan Süreyya Öneş Derici; Giresun'dan Elvan Işık Gezmiş yer aldı.

İstanbul milletvekilleri Türkan Elçi, Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Cemal Enginyurt, Suat Özçağdaş, Doğan Demir, Fethi Açıkel, Ali Gökçek, Yunus Emre, Namık Tan, Zeynel Emre, Evrim Rızvanoğlu Emir, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Turan Taşkın Özer'in de istifa eden isimler arasında olduğu bildirildi.

Isparta'dan Hikmet Yalım Halıcı; Muğla'dan Cumhur Uzun ve Gizem Özcan; Osmaniye'den Asu Kaya; Kocaeli'den Nail Çiler, Harun Özgür Yıldızlı ve Mühip Kanko; Düzce'den Talih Özcan; Sivas'tan Ulaş Karasu; Eskişehir'den Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan da listede yer aldı.

Adana milletvekilleri Bilal Bilici, Orhan Sümer, Ayhan Barut ve Burhanettin Bulut; Bursa milletvekilleri Hasan Öztürk, Kayıhan Pala ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu; Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun da CHP'den istifa ettiği aktarıldı.

İzmir'den Ümit Özlale, Murat Bakan, Deniz Yücel, Ednan Arslan, Mehmet Salih Uzun, Gökçe Gökçen, Aliye Timisi Ersever, Yüksel Taşkın, Seda Kaya Ösen ve Tuncay Özkan'ın da YENİ Parti'nin Kurucular Kurulu'nda yer aldığı belirtildi.

Mersin'den Talat Dinçer ve Ali Mahir Başarır; Samsun'dan Murat Çan; Ankara'dan Okan Konuralp, Aylin Yaman, Murat Emir, Gökhan Günaydın, Gamze Taşçıer, Umut Akdoğan ve Tekin Bingöl; Hatay'dan Servet Mullaoğlu; Rize'den Tahsin Ocaklı da istifa eden milletvekilleri arasında sayıldı.

Zonguldak milletvekilleri Eylem Ertuğrul ve Deniz Yavuzyılmaz; Ordu Milletvekili Seyit Torun; Kayseri Milletvekili Aşkın Genç; Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan; Malatya Milletvekili Veli Ağbaba; Denizli Milletvekili Şeref Arpacı; Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in de listede bulunduğu ifade edildi.

Antalya'dan Mustafa Erdem, Cavit Arı, Aliye Coşar ve Aykut Kaya; Çorum'dan Mehmet Tahtasız; Çanakkale'den İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan; Şanlıurfa'dan Mahmut Tanal; Ardahan'dan Özgür Erdem İncesu; Amasya'dan Reşat Karagöz; Bilecik'ten Yaşar Tüzün; Burdur'dan İzzet Akbulut; Balıkesir'den Ensar Aytekin de istifa eden isimler arasında yer aldı.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan ve Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın da CHP'den ayrılarak YENİ Parti'nin Kurucular Kurulu'na katıldığı bildirildi.

SİYASETTE YENİ DENGE TARTIŞMASI

91 milletvekilinin CHP'den ayrılarak YENİ Parti'nin kurucu kadrosunda yer aldığı yönündeki açıklama, Meclis aritmetiği, muhalefet dengeleri ve CHP'nin yeni dönemdeki siyasi konumu açısından dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi.

Kaynak : PERRE