Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahta İlçe Başkanı Haşim Turan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mazbatasını alarak görevine resmen başladı. Mazbata tesliminin ardından açıklamalarda bulunan Turan, kendilerine verilen görevin sorumluluğunun farkında olduklarını belirterek, Kahta'nın tüm mahalle ve köylerinde vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi. Görev süresi boyunca sahada olacaklarını ifade eden Turan, vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm üretmek için çalışacaklarını dile getirdi.

Kendisine bu görevi layık gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Turan, açıklamasında, "Bu onurlu görevi bizlere layık gören, ömrünü Türk milletine adamış Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Adıyaman İl Başkanı Ali Önat'a da teşekkür eden Turan, Önat'ın Kahta ve Sincik'te uzun yıllar öğretmenlik yaptığını belirterek, desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini söyledi.

Mazbata sürecinde yanında bulunan yönetim kurulu üyelerine, mahalle ve köy muhtarlarına, dava arkadaşlarına ve vatandaşlara teşekkür eden Turan, "Bugünden itibaren sorumluluğumuz daha da artmıştır. Kahta'mızın tüm mahalle ve köy muhtarlarını mesai arkadaşım olarak görüyorum. Telefonum ve kapım 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindedir." dedi.

Siyaset anlayışlarının makamda beklemek olmadığını vurgulayan Turan, köy köy ve mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarla buluşacaklarını belirtti. Turan, hemşehrilerinin sorunlarını dinleyeceklerini ve çözüm üretmek için tüm imkânlarıyla çalışacaklarını ifade etti.

Görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gayret göstereceklerini dile getiren Turan, Kahta'ya hizmet etmeyi ve vatandaşların güvenine layık olmayı hedeflediklerini söyledi.

Açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Haşim Turan, "Rabbim bizleri mahcup etmesin, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Mazbata töreniyle birlikte MHP Kahta İlçe Başkanlığı'nda yeni dönem resmen başlamış oldu.