AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurt, Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır terör nedeniyle ağır bedeller ödediğini belirterek, yeni dönemin güvenlikten ekonomiye, toplumsal huzurdan kalkınmaya kadar birçok alanda önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. Sürecin herhangi bir pazarlık anlamı taşımadığını dile getiren Kurt, silahların tamamen sustuğu, kardeşliğin güçlendiği ve Türkiye'nin enerjisini kalkınmaya yönelttiği bir geleceğin hedeflendiğini söyledi.

Kurt, "Terörsüz Türkiye" hedefinin devletin bekası, milletin huzuru ve gelecek nesillerin güvenliği açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı mücadelenin yeni bir dönemin kapısını araladığını ifade etti.

Sürecin herhangi bir taviz veya pazarlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Kurt, devletin birliği, ülkenin bütünlüğü ve milli değerlerden ödün verilmesinin söz konusu olmadığını kaydetti. Konunun, terör örgütünün silah bırakması ve terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarılması olduğunu söyledi.

Toplumsal birlik ve kardeşlik vurgusu yapan Kurt, Türk, Kürt, Arap ve farklı kökenlerden vatandaşların asırlardır aynı vatanın ortak değerleri etrafında yaşadığını belirterek, hiçbir yapının bu kardeşliği zedeleyemeyeceğini ifade etti.

Terörün sona ermesiyle birlikte güvenlik harcamalarına ayrılan kaynakların yatırım, üretim, istihdam, eğitim ve sosyal refah alanlarına yönlendirilebileceğini dile getiren Kurt, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin tamamının bu süreçten olumlu etkileneceğini söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin, iş dünyasının, akademisyenlerin ve gençlerin sürece vereceği desteğin önemine dikkat çeken Kurt, toplumun bütün kesimlerinin ortak geleceğe sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Açıklamasının sonunda Kurt, "Bu süreçte kazanan hiçbir kişi ya da siyasi parti değil; 86 milyon vatandaşımız, kardeşliğimiz ve Türkiye Cumhuriyeti olacaktır." ifadelerini kullandı.