Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Mehmet Ertürk, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gölbaşı 15. Olağan İlçe Kongresi'nde ilçe başkan adayı olarak gösterildiğini açıkladı. Ertürk, yeni görevi kutlu davaya hizmet sorumluluğu olarak gördüğünü belirterek, bugüne kadar farklı kademelerde üstlendiği görevlerin ardından MHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı için aday gösterilmenin kendisi adına büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Mehmet Ertürk, yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle Gölbaşı İlçe Başkanlığına aday gösterildiğini belirterek, çocukluk yıllarından itibaren ülkücü hareket içerisinde çeşitli görevlerde bulunduğunu söyledi. Daha önce Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı görevlerini yürüttüğünü hatırlatan Ertürk, yeni dönemde de MHP çatısı altında hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Görevlerin değişebileceğini ancak davaya bağlılıklarının değişmeyeceğini ifade eden Ertürk, "Makamlar değişir, ancak mevzimiz değişmez." sözleriyle birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatma ülküsü doğrultusunda, Alparslan Türkeş'in açtığı yolda ve Devlet Bahçeli'nin liderliğinde hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Ertürk, açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a, MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat'a, Ülkü Ocakları teşkilatlarına ve dava arkadaşlarına teşekkür etti.

MHP Gölbaşı 15. Olağan İlçe Kongresi'nin 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 14.00'te Balkan Otel Rüyam Düğün Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtilirken, Mehmet Ertürk de Gölbaşılı vatandaşları ve teşkilat mensuplarını kongreye davet etti.