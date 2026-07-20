Edinilen bilgilere göre, Özel'in daha önce yaptığı açıklamalarda kullandığı 'Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız' sözlerinin ilk somut adımı 27 Temmuz Pazartesi günü atılacak. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin aynı gün İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor.

MUTLAK BUTLAN SÜRECİ SONRASI YENİ YOL HARİTASI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38'inci Kurultayı'nın iptali ve parti yönetimine yönelik mutlak butlan kararının ardından, CHP içinde yeni dönem tartışmaları hız kazandı.

Kararın üzerinden 56 gün geçtikten sonra dosyanın 17 Temmuz Cuma günü Yargıtay'a ulaştığı, ancak Yargıtay'ın bugün başlayan adli tatil öncesinde dosyayı görüşmediği belirtildi. Bu gelişmenin ardından, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve kendisini destekleyen milletvekillerinin yeni parti çalışmaları da netlik kazandı.

PARTİNİN ADI 'YENİ PARTİ' OLACAK

Özgür Özel öncülüğünde kurulacak partinin adının 'Yeni Parti' olacağı öğrenildi.

Kuruluş aşamasında yer alacak Kurucular Kurulu'nun ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı ifade ediliyor. Kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na sunulmasının ardından partinin yönetim yapısı, kurucu kadrosu ve Meclis'teki yol haritasına ilişkin sürecin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

ÖZEL, CHP GRUP TOPLANTISINDA SON KEZ KONUŞACAK

Kuruluş süreci öncesinde Özgür Özel'in, yarın yapılacak CHP Grup Toplantısı'nda son kez CHP Grup Başkanı sıfatıyla kürsüye çıkması bekleniyor.

Özel'in konuşmasında mutlak butlan kararının ardından yaşanan süreci değerlendirmesi, yeni döneme ilişkin mesajlar vermesi ve kurulacak partiyle ilgili siyasi çerçeveyi kamuoyuyla paylaşması öngörülüyor.

'YA BİR YOL BULACAĞIZ YA BİR YOL AÇACAĞIZ' SÖZÜ SOMUTLAŞIYOR

Mutlak butlan kararının ardından yaptığı açıklamalarda mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Özgür Özel, yeni bir siyasi yol açılacağının işaretini 'Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız' sözleriyle vermişti.

Parti kaynakları, kuruluş dilekçesinin verilmesiyle birlikte bu söylemin siyasi karşılığının fiilen hayata geçirilmiş olacağını değerlendiriyor.

BU HAFTA KRİTİK GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Özel'in yeni parti süreci kapsamında bu hafta bir dizi toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. 21 Temmuz Salı günü yapılacak haftalık grup toplantısının ardından seçilmiş CHP il başkanlarıyla bir araya gelmesi planlanan Özel'in, 22 Temmuz Çarşamba günü ise Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık edeceği belirtiliyor. Özel'in hafta içinde partisinin milletvekilleriyle de bir araya gelerek geçiş süreci, kurucu kadro ve Meclis grubu yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

YENİ PARTİ'YE KAÇ MİLLETVEKİLİ KATILACAK?

Yeni partinin kuruluşunun ardından TBMM'de geniş çaplı bir geçiş süreci yaşanabileceği ifade ediliyor. İlk aşamada en az 70 milletvekilinin yeni partiye katılmasının beklendiği belirtilirken, kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından parti yönetimi ve Meclis grubunun oluşturulmasına ilişkin takvimin de açıklanacağı kaydediliyor.

SİYASİ DENGELERİ ETKİLEYECEK SÜREÇ

Özgür Özel öncülüğünde kurulacağı belirtilen Yeni Parti'nin, CHP içindeki mutlak butlan süreci sonrası ortaya çıkan siyasi krizin ardından yeni bir denge oluşturması bekleniyor.

Kuruluş dilekçesinin verilmesiyle birlikte hem Meclis aritmetiği hem de muhalefet siyasetindeki yeni konumlanma daha net şekilde şekillenecek.

Kaynak : PERRE