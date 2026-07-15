CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti hazırlıklarıyla ilgili yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirterek, CHP'de süren hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başında resmî adımların atılabileceğini söyledi. İsim ve logo çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Özel, hazırlıkların farklı ihtimaller dikkate alınarak yürütüldüğünü dile getirdi.

SZC TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, yeni parti için tüzük, program ve kurucular kurulu çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Hukuki süreçlerin tamamlanmasını beklediklerini kaydeden Özel, Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve il başkanlarıyla yapılacak değerlendirmelerin ardından yol haritasının netleşeceğini ifade etti.

15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına da değinen Özel, o gece Meclis'e canları pahasına gittiklerini belirterek, savundukları değerin demokrasi, sandık ve seçme-seçilme hakkı olduğunu söyledi. Darbe girişimine karşı tüm milletvekillerinin ortak bir duruş sergilediğini ifade eden Özel, hukukun üstünlüğü ile demokratik kurumların korunmasının Türkiye açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Konuşmasında CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner hakkında başlatılan süreç, Ekrem İmamoğlu'na ilişkin değerlendirmeler ve CHP içerisindeki hukuki tartışmalara da değinen Özel, bu süreçlerin siyasi sonuçlar doğurduğunu savundu. Dosyaların yargı aşamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeni parti hazırlıkları kapsamında isim ve logo çalışmalarının sürdüğünü belirten Özel, şu aşamada kesinleşmiş bir isim bulunmadığını söyledi. Hukuki yollar tamamlanmadan kuruluş sürecini başlatmak istemediklerini belirten Özel, gerekli şartların oluşması halinde resmî adımın temmuz sonu ile ağustos başında atılabileceğini ifade etti.

Özel ayrıca, CHP Genel Başkanlığı için tüm üyelerin katılacağı bir seçim yapılması çağrısını yineleyerek, üyelerin vereceği kararın en doğru yöntem olacağını savundu. Parti içindeki tartışmaların demokratik yöntemlerle çözülebileceğini ifade eden Özel, üyelerin hakemliğinde yapılacak bir yarışa hazır olduğunu söyledi.