15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Adıyaman'da şehit aileleri ve gaziler onuruna anlamlı bir program düzenlendi. Çeşmi Cihan Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada bir araya gelerek yakından ilgilendi.

Program boyunca masaları tek tek ziyaret eden Vali Abdullah Küçük, şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek onların talep ve düşüncelerini dinledi. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, 15 Temmuz ruhunun birlik ve beraberlik içerisinde yaşatılmasının önemine vurgu yapıldı.

Programda, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin milletin gönlünde daima yaşayacağı ifade edilirken, bugün özgürce yaşanılan bu toprakların kahraman şehitlerin fedakârlıkları sayesinde korunduğu belirtildi. Şehit aileleri ile gazilerin, devletin ve milletin en kıymetli emanetleri olduğu vurgulandı.

Vali Abdullah Küçük, devletin kapılarının ve gönlünün şehit aileleri ile gazilere her zaman açık olduğunu ifade ederek, onların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Programda, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzuru ve devletin bekası uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler rahmet, minnet ve şükranla anılırken, kahraman gazilere de sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunuldu.