Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'nin savunma sanayii şirketlerinden Baykar tarafından Adıyaman'da inşa edilen deprem konutlarında yaşayan hak sahipleri, yaklaşık iki yıldır sürdürdükleri yaşamdan memnun olduklarını ifade etti. Depremzedeler, konutların güvenli yapısı ve yaşam alanlarının planlaması sayesinde kendilerini huzurlu hissettiklerini belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Baykar'ın deprem bölgesinde yapımını üstlendiği bin 12 konuttan Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde bulunan 349 konutta yaşam devam ediyor. Hak sahipleri, yaklaşık iki yıldır oturdukları evlerde herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarını söyledi.

Vatandaşlar, bu süreçte bölgede meydana gelen artçı depremlere rağmen konutlarda herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade ederek, evlerinin sağlamlığı sayesinde kendilerini güvende hissettiklerini dile getirdi.

Depremzedeler, yaşam alanlarının planlamasından konutların dayanıklılığına kadar birçok açıdan memnun olduklarını belirterek, Baykar yetkilileri başta olmak üzere konutların yapımında emeği bulunan herkese teşekkür etti.