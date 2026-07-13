Adıyaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gazilerin hazırladığı ebru eserleri sanatseverlerle buluşturuldu.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı kapsamında düzenlenen etkinlikte, şehit yakınları ve gazilerin 6 aylık ebru eğitimi sürecinde hazırladığı eserler sergilendi.

Eğitim programı kapsamında katılımcılar, Adıyaman'daki Perre Antik Kenti ile Kızılin Kanyonu'nda hazırladıkları çalışmalardan seçilen 20 eseri Adıyaman AVM'de ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Serginin açılışına Vali Yardımcısı Emine Karataş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Ziyaretçiler, sergide yer alan eserleri inceleyerek, çalışmaları hazırlayan şehit yakınları ve gazilerden eserlerin yapım süreci hakkında bilgi aldı.

Sergide ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü konu alan 5 fotoğraf da yer aldı.

Programın sonunda ebru eğitimini tamamlayan şehit yakınları ve gazilere sertifikaları takdim edildi.