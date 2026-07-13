Adıyaman'da bir binanın havalandırma boşluğunda günlerdir mahsur kaldığı değerlendirilen güvercin, yapılan müdahaleyle kurtarıldı. Siteler Mahallesi'nde yaşanan olayda, havalandırma boşluğundan gelen sesleri fark eden muhabir Cihan Kizir, pencereyi yerinden sökerek ulaştığı güvercini bulunduğu yerden çıkardı. Aç ve susuz kaldığı belirlenen güvercin, bakımının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın havalandırma boşluğundan gelen sesleri duyan muhabir Cihan Kizir, kuşun mahsur kaldığını fark ederek kurtarma çalışması başlattı.

Yanındaki boru anahtarı ve spatulayı kullanarak havalandırma penceresini yerinden söken Kizir, güvercine ulaşarak bulunduğu yerden çıkardı.

Herhangi bir yarası bulunmayan, ancak uzun süre aç ve susuz kaldığı için bitkin düştüğü görülen güvercine su ve bakım yapıldı. Güvercin, kısa süre sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.