Adıyaman-Gölbaşı'nda Savran Köyü Kültürünü Yaşatma Derneği ile Gölbaşı Sokak Fotoğrafçısı iş birliğinde Doğa Parkı'nda düzenlenen Aşık Fedai ve Sabahat Akkiraz konseri yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkülerin yankılandığı etkinlikte, depremden etkilenen Savran Köyü'nün yol, cami, okul, cemevi ve taziye evi gibi ihtiyaçları da gündeme getirildi.

Programın sunuculuğunu Arif Emeröz üstlenirken, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Ferhat Kısakara yaptı.

Konuşmalarda, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Savran Köyü'nün yol, cami, okul, cemevi ve taziye evi gibi ihtiyaçlarına dikkat çekildi.

Yoğun ilgi gören konser programında Aşık Fedai ile Sabahat Akkiraz, seslendirdikleri türkülerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinlik, vatandaşların yoğun katılımıyla tamamlandı.