Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Fatih Konteyner Kent'te kalan bazı Suriyeli vatandaşlar, alanın boşaltılmasına yönelik verilen sürenin sona ermesinin ardından kiralık ev bulamadıklarını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Depremin ardından oluşturulan konteyner kentte yaşamlarını sürdüren aileler, ilçede kalıcı konutların tamamlanmasıyla başlayan tahliye sürecinde kendilerine yeni kalacak yer bulmakta güçlük çektiklerini öne sürdü. İddiaya göre Kaymakamlık tarafından Fatih Konteyner Kent'in boşaltılması amacıyla verilen sürenin dolmasının ardından alandaki elektrik ve su hizmetleri kesildi. Konteyner kentte yaşlı, hasta ve çocukların da bulunduğunu belirten vatandaşlar, sıcak hava şartlarında elektrik ve su olmadan günlük yaşamlarını sürdürmekte zorlandıklarını ifade ederek yaklaşık bir aylık ek süre verilmesini talep etti. Konuya ilişkin yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

Fatih Konteyner Kent'te yaşayan bazı Suriyeli vatandaşlar, deprem konutlarının tamamlanmasının ardından konteyner kentin boşaltılması için Kaymakamlık tarafından süre verildiğini öne sürdü. Verilen sürenin sona ermesinin ardından elektrik ve su hizmetlerinin kesildiği belirtildi.

Konteyner kent sakinlerinden Halid El Sinjar, kiralık ev bulamadıkları için zor durumda kaldıklarını söyledi. Devletin bugüne kadar kendilerine sağladığı destekler için teşekkür eden Sinjar, kalabilecekleri bir ev buluncaya kadar yaklaşık bir ay daha süre verilmesini istedi.

İlçe halkından da kiralık ev konusunda destek beklediklerini ifade eden Sinjar, “15 bin lira kira ödemeyi teklif etmemize rağmen ev bulamıyoruz” dedi.