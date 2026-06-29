Gölbaşı ilçesine bağlı Yeşilova Köyü'nde AFAD tarafından yapımı sürdürülen köy evlerinin taş duvar yapım işi için ihale tamamlandı. Kaymakam Kadir Algın başkanlığında gerçekleştirilen ihale ile yüklenici firma belirlenirken, proje kapsamında çevre düzenleme çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmesi hedefleniyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Yeşilova Köyü'nde yürütülen proje kapsamında, AFAD tarafından inşa edilen köy evlerine ait taş duvar yapım işi için ihale gerçekleştirildi. İhalenin ardından çalışmaları yürütecek yüklenici firma belirlendi.

Gölbaşı Kaymakamlığı koordinesinde devam edecek çalışmalarla taş duvarların kısa sürede tamamlanması ve köy evlerinin çevre düzenlemesinin planlanan program doğrultusunda ilerlemesi amaçlanıyor.

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, proje kapsamında altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının belirlenen takvim çerçevesinde devam edeceğini ifade etti.