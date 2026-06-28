Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir ekmek fırınında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerine sıçradı. Geceyi aydınlatan yangında 3 iş yeri zarar görürken, cam kesiği nedeniyle yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Yangın, Besni ilçesi Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde bulunan iş yerlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, bir ekmek fırınında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan iş yerlerine yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile arazöz sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere uzun süren çalışmanın ardından müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın sırasında cam kesiği nedeniyle yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangında 3 iş yeri zarar görürken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.