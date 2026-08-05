Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından Besni ilçesine bağlı Atmalı Köyü'nde yürütülen kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu. İl Özel İdaresi'nin kendi üretim tesislerinde imal edilen kilitli parke taşlarıyla gerçekleştirilen çalışma sayesinde köy içi ulaşımın daha güvenli, düzenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlandı. Kırsal altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdüren İl Özel İdaresi, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak hizmetlere program dahilinde devam edileceğini bildirirken, köylerde ulaşım standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların Adıyaman genelinde aralıksız sürdürüleceğini açıkladı.

İl Özel İdaresi'nin kendi üretim tesislerinde imal edilen kilitli parke taşları kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalarla köy içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedeflendi.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Planlanan program kapsamında sürdürülen çalışmaların tamamlandığını duyuran İl Özel İdaresi, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

'VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ'

Adıyaman İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, vatandaş memnuniyetinin hizmet anlayışının temelini oluşturduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

'Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim en büyük motivasyonumuzdur. Daha güvenli, daha düzenli ve daha yaşanabilir köyler oluşturmak amacıyla Adıyaman'ın dört bir yanında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.'

Kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımların program dahilinde diğer köylerde de devam edeceği kaydedildi.

Kaynak : PERRE