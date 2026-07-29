Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan aileler ile ODES kapsamındaki çocuklar için kahvaltı etkinliği düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Besni Sosyal Hizmet Merkezi tarafından gerçekleştirilen programda aileler ve çocuklar bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi. Etkinlik kapsamında düzenlenen dijital detoks uygulamasıyla aile bireylerinin teknolojiden uzak kaliteli zaman geçirmeleri teşvik edilirken, çocuklarla ailelerin sosyal etkileşimlerinin artırılması amaçlandı.

"Aile ve Nüfus 10 Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, Besni Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Kahvaltı etkinliğinde SED hizmetinden yararlanan aileler ile ODES kapsamındaki çocuklar bir araya geldi.

Program kapsamında uygulanan dijital detoks etkinliğiyle aile bireylerinin teknolojiden uzak kaliteli zaman geçirmeleri teşvik edilirken, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunulması ve aile bağlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Etkinliğin, aileler arasındaki dayanışmayı artırmaya ve çocukların sosyal gelişimlerini desteklemeye katkı sağlaması amaçlandı.