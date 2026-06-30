Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı. Üçüncü kattan düşen işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Besni ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşandı. Yapımı süren inşaatta çalışan İ.H.O., üçüncü katta görev yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralı işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan İ.H.O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, iş kazasının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak : PERRE