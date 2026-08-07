Adıyaman'ın Besni ilçesinde ATV aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ile araçta bulunan 3 çocuk yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Besni ilçesine bağlı Sugözü Mesire Alanı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki ATV aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan F.K., M.Y. ve A.Y. isimli üç çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.