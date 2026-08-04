Adıyaman'da polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında farklı tarihlerde düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen 7 ton kaçak nargile tütünü imha edildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda el konulan kaçak tütünler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda tamamlanan adli işlemlerin ardından çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde katı atık bertaraf tesisinde imha edildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında farklı tarihlerde çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda ele geçirilen toplam 7 ton kaçak nargile tütünü hakkında gerekli adli işlemler yürütüldü.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda tamamlanan işlemlerin ardından kaçak nargile tütünleri, çevre ve insan sağlığı gözetilerek katı atık bertaraf tesisinde imha edildi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.