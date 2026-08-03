Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tır ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Malatya-Adıyaman kara yolu üzerindeki Doğanşehir ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 38 EC 961 plakalı otomobil, 01 BH 544 plakalı tır ve 44 BL 055 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 5 yaralı ise Malatya'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ekipler, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla bölgede çalışma başlattı.