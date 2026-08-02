Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tek aday olarak seçime giren Av. Selçuk Aslancan, delegelerin oylarıyla yeniden Merkez İlçe Başkanı seçilerek güven tazeledi. Kongrede birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, teşkilatın gelecek döneme ilişkin hedefleri de paylaşıldı. Programa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, meslek odalarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Kongrede yapılan konuşmalarda teşkilat çalışmalarının sürdürülmesi, sahadaki faaliyetlerin artırılması ve Adıyaman'da parti teşkilatının daha da güçlendirilmesi yönünde mesajlar verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gerçekleştirilen kongrede Divan Başkanlığına MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu seçilirken, divan üyeliklerine Mustafa Başkara, Yunus Savaş, Muzaffer Avcı ve Abuzer Canan Dereci getirildi.

Kongreye MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Hüseyin Özhan ile Mustafa Alkayış, Adıyaman Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Olgun, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Belediye Encümeni Yunus Savaş, Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi İbrahim Ertaş, TÜRKAV İl Başkanı Yusuf Babar, Ülkü Ocakları Adıyaman Başkanı Mehmet Ertürk, BBP İl Başkanı, MHP'nin ilçe başkanları, KAÇEP İl Başkanı İmran Şahan, Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı Halil İbrahim Gönder, Türk Hukuk Enstitüsü Şube Başkanı Mustafa Başkara, Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, MHP İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Sait Kısacık, Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Cemiyeti Başkanı Murat Çeliker, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Av. Selçuk Aslancan yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından zorlu şartlarda teşkilat çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, merkez ilçe üye sayısını üç yıllık süreçte iki katına çıkardıklarını söyledi. Aslancan, Adıyaman'ın tamamında saha çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Gezmedik köy, ayak basmadık mezra, adımlamadık sokak bırakmayacağız." dedi.

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat ise konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Parti teşkilatlarının Adıyaman'ın her noktasında vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğini ifade eden Önat, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimi sürecine değinerek Cumhur İttifakı'nın oluşum süreci ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan seçim sonucunda Av. Selçuk Aslancan yeniden Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.

Yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Selçuk Aslancan (Başkan), Mehmet Fatih Öksüz, Mustafa Tekeş, Mustafa Sever, Abdurrahman Sakin, Mehmet Memi, Ramazan Kaya, Adnan Kınacı, İdris Aslan, Aydın Eskici, Yılmaz Kuzu, Mustafa Bağcı, İsmail Başkara, Mehmet Sait Fırat, Burak Bozkurt, Mesut Dağgülü, Salih Büyükpolat, Burak Gürsoy, Ömer Dicle, Abdullah Turgut, Doğan Ergün, Ahmet Eren, Ali Subatan, Şerif Korkmaz, Habib Güler, İrfan Yılmaz, Mehmet Emin Danış, Abdulkadir Pala, Abdurahman Ağdağ, Orhan Kara, Mehmet Biçer, Bekir Yavuz, Muhammet Seyda Çakır, Hasan Yaman, Sabri Gül, Mehmet Yalçın, Süleyman Gülmez, Hüseyin Uzun, Feti Tepe, Ferhat Öztürk, Bahri Karakuş, Zeynal Kayıhan, Saim Turan, Ali Özdüzen ve Zeynal Kendir.