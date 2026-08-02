TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un demokrasi tarihindeki önemine dikkat çekti. Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmeye Dair Yasa Teklifi ile birlikte Türkiye'nin yeni bir döneme adım atacağını belirtti.

Albayrak Medya Grubu tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, kamu kurumlarının temsilcileri, basın mensupları, fotoğraf sanatçıları ve davetliler katıldı. Yarışmada dereceye giren 13 kişiye toplam 2 milyon lira ödül ve plaket verildi.

15 Temmuz Demokrasi Mücadelesine Dikkat Çekti

Konuşmasında 15 Temmuz'un millet iradesiyle bertaraf edilen darbe girişimi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin demokrasi tarihinin darbelerle şekillendirilmeye çalışıldığını ancak milletin kararlı duruşuyla bu girişimlerin başarısız olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe gecesindeki liderliğinin milleti meydanlara taşıdığını belirten Kurtulmuş, darbe girişimine karşı verilen mücadelenin Türkiye demokrasi tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu dile getirdi.

Yeni Yasa Teklifi Meclis'e Sunulacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmeye Dair Yasa Teklifi hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Teklifin Meclis'te geniş bir uzlaşıyla ele alınmasının hedeflendiğini ifade eden Kurtulmuş, terör örgütünün tamamen feshedilmesi ve silah bırakma sürecinin tamamlanmasının ardından Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Terörsüz Türkiye Hedefi

Kurtulmuş, Türkiye'nin terörden tamamen arındırılmasının ardından bölgesel barışın da güçleneceğini belirterek, Türkiye'nin kardeşlik siyasetiyle yeni bir dönemin kapısını araladığını ifade etti.

Terörün sona ermesiyle birlikte toplumun hiçbir kesiminin çatışma ve ayrılık söylemleriyle karşı karşıya kalmayacağını dile getiren Kurtulmuş, bu sürecin başarıyla tamamlanmasının ardından "Terörsüz Bölge" anlayışının da hayata geçeceğini söyledi.

Konuşmasında Suriye, Irak, İran ve Lübnan başta olmak üzere bölge halklarının geçmişte olduğu gibi birlikte yaşamaya devam edeceğini belirten Kurtulmuş, farklı kimlik ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşayabileceği bir dönemin hedeflendiğini ifade etti.