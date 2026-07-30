Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ayrılık sürecinin ardından Adıyaman'daki belediyelerin siyasi dağılımı netleşti. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin kazandığı 6 belediyeden 3'ü CHP'de kalırken, 3 belediye ise YENİ Parti saflarına katıldı.

Kamuoyunun en çok merak ettiği isimlerden biri olan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, siyasi çalışmalarını Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürme kararı aldı. Tutdere'nin yanı sıra Yaylakonak Belediye Başkanı Abuzer Aydın ile Kömür Belediye Başkanı Hasari Talaş da CHP'de kalan belediye başkanları arasında yer aldı.

Siyasi tercihlerini YENİ Parti'den yana kullanan isimler ise Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Şambayat Belediye Başkanı Nejdet Arıcı ve Köseceli Belediye Başkanı Veysel Korkmaz oldu.

Böylece 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin kazandığı 6 belediyenin dağılımı yeniden şekillendi. Adıyaman merkez belediyesi CHP yönetiminde yoluna devam ederken, il genelindeki tablo 3 belediye CHP, 3 belediye ise YENİ Parti'de olacak şekilde oluştu.