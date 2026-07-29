Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, olay yerinde görev yapan polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden sona erdi.

Edinilen bilgilere göre, hastane bahçesinde iki araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine sürücüler araçlarından inerek birbirlerinin üzerine yürüdü.

Bu sırada hastanede görevli ve bekleme noktasında bulunan polis ekipleri olaya anında müdahale etti. Tarafları ayıran ekipler, kavganın büyümesini önledi.

Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından her iki sürücü de araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.